جمعة الماجد يستقبل القنصل العام لأوزبكستان

الشارقة 24:

استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في مكتبه بدبي صباح الأحد، منصور بيك فيليتشيف، القنصل العام لقنصلية جمهورية أوزبكستان في دبي.

وقد رحب جمعة الماجد بالقنصل العام وبحث معه العديد من أوجه التعاون الثقافي، ورافقه في جولة لأقسام المركز، زار خلالها قسم المكتبات الخاصة، واطلع على نوادر الكتب العربية والأجنبية فيها، وزار المختبر الرقمي، واطلع على طرق تحويل الأوعية الثقافية إلى أوعية رقمية يسهل حفظها ونقلها للباحثين والدارسين.

وفي ختام الزيارة عبر جمعة الماجد عن شكره للقنصل العام على هذه الزيارة واهتمامه بالاطلاع على المؤسسات الثقافية في الدولة، وقد أبدى القنصل العام إعجابه بما شاهده من اهتمام بالثقافة والتراث وطرق حفظ المخطوطات، وشكر لجمعة الماجد حسن الاستقبال والحفاوة التي لقيها.