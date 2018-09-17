اكتشاف مواقع في السعودية يعود تاريخها إلى مئة ألف عام

الشارقة 24 – وام:

كشفت بعثة سعودية-فرنسية مشتركة للتنقيب الأثري، عن مواقع يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريباً، في عدد من الجبال في جنوب الرياض، وتحديداً في محافظة الخرج .

وتعود المواقع للعصر الحجري القديم، وهي المرة الأولى التي تكتشف فيها مواقع من فترة العصر الحجري القديم في محافظة الخرج، إضافة إلى مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى.

وعٌثر في الموقع على كسر الأواني الفخارية العادية والمزججة باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى مثل الأصفر والأحمر والأزرق، إضافة إلى كسر قليلة من أواني الحجر الصابوني الرمادي التي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوان صغيرة.

وكانت البعثة التي تضم 18 عضواً من العلماء والمتخصصين السعوديين والفرنسيين في مجال التنقيب الأثري، تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد كشفت في موقع عين الضلع الذي يقع في الجهة الغربية من واحة الخرج، على آثار للسكن البشري قبل 5 آلاف عام، وحديد يعود إلى بداية الألفية الأولى قبل الميلاد، كما تم العثور على سيف من البرونز يبلغ طوله 56 سم.

وقامت البعثة في مجال المسح الأثري، بمسح مستوطنة البنَة "الخِضرمة"، ومستوطنة حزم عقيلة إلى الشرق من موقع البنَة، وخط القنوات من عين فرزان حتى السلمية، وتبين من المسح وجود عدد من المزارع القديمة ومنشآتها المعمارية، يعود تاريخها إلى القرن الخامس الهجري، كما تم الكشف عن عدد من النقوش الثمودية والكتابات العربية بدون تنقيط، وتعد أقدم كتابة إسلامية في المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية.