"الموسم المسرحي" يستعد لتقديم عروضه في عجمان ورأس الخيمة

الشارقة 24:

بعد أن أتمّ جولته المسرحية في مدينتي كلباء ودبا الحصن، ينطلق الموسم المسرحي في أسبوعه الثالث في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، حيث سيعاد تقديم العروض ذاتها التي قدمت في كلباء ودبا الحصن، مساء يومي الخميس والجمعة، بدءاً من الأسبوع الجاري.

وسيكون الجمهور في إمارة عجمان على موعد هذا الأسبوع مع عرض مسرحيتي "موال حدادي"، و"المجنون"، بينما ستعرض مسرحيتا "حرب النعل"، و"ليلك ضحى" في التوقيت ذاته في إمارة رأس الخيمة، بعدها تتبادل العروض أماكنها في الأسبوع الذي يليه بين المنطقتين.

ما يميز عروض الموسم المسرحي في دورة هذا العام والذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، أنها جاءت متنوعة في الشكل وفي المضمون، اعتمدت على الموضوع وعلى الفرجة والإبهار، عبر قوالب مسرحية توزعت أشكالها بين الكوميديا والتراجيديا، كان لها جمهورها في عروضها الفائتة في كلباء ودبا الحصن، حيث لاقت العروض استحساناً، وتفاعلاً.