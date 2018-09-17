"ذا برديتور" يتصدر إيرادات دور السينما الأميركية

الشارقة 24 – د.ب.أ:





تصدر أحدث أجزاء سلسلة أفلام الرعب والإثارة "ذا برديتور"، إيرادات السينما بأميركا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من بويد هولبروك وأوليفيا مان وكيجان مايكل كاي، إيرادات بلغت 24 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرعب "ذا نن"، الذي يشارك في بطولته كل من تايسا فارميجا ودميان بيشير وبوني آرونز، محققاً إيرادات بلغت 2ر18 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الجريمة والغموض "إيه سيمبل فايفر"، والذي يشارك في بطولته كل بليك ليفلي وآنا كيندريك وإريك جونسون، محققاً إيرادات بلغت 16.1مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الجريمة والحركة "وايت بوي ريك"، والذي يشارك في بطولته كل من ماثيو ماكونهى جينيفر جيسون لي وبيل باولي، محققا ايرادات بلغت8.8 مليون دولار.