الياباني موراكامي يسحب ترشيحه لجائزة بديلة لجائزة نوبل للآداب

الشارقة 24 – رويترز:

طلب الكاتب الياباني هاروكي موراكامي سحب ترشيحه لجائزة بديلة لجائزة نوبل للآداب، التي تم تأجيلها العام الجاري لأسباب خاصة، قائلاً إنه يريد التركيز على كتاباته.

وقال المنظمون المسؤولون عن تقديم الجائزة الجديدة، خلال إعلان انسحابه على فيسبوك، إن موراكامي أبدى امتنانه لترشيحه، لكنه قال إنه يريد أن "يركز على الكتابة بعيداً عن اهتمام الإعلام".

ولم يقدم المنظمون المزيد من التفاصيل.

وأسست مجموعة من الشخصيات الثقافية السويدية الجائزة البديلة بعد تأجيل جائزة نوبل للآداب هذا العام.

والمرشحون الآخرون للجائزة البديلة هم الكاتب البريطاني المولد نيل جيمان، وماريس كوند المولودة في جوادلوب، وكيم ثوي الفيتنامية المولد، وسيعلن اسم الفائز بالجائزة الشهر القادم.