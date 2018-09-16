تمثالان ضخمان للملك رمسيس الثاني يستقبلان زوار القاهرة

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت مصر، أمس السبت، عن تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الأسرة الـ 19، في مصر القديمة، إلى جانب مسلتين في موقع أثري يخضع حالياً للتجديدات في شمال شرق القاهرة.

وجرى أيضاً ترميم عمودين أثريين للملك رمسيس الثاني، الذي امتد حكمه لنحو 67 عاماً، وجرت إقامتهما مرةً أخرى في الموقع بمدينة صان الحجر في محافظة الشرقية المصرية.

وبحسب وزارة الآثار المصرية، كانت صان الحجر، أو تانيس كما عرفت قديماً، عاصمة لمصر خلال عهد الأسرتين الـ 21 والـ 23، وتضم في أرضها عدداً كبيراً من المقابر والمعابد.