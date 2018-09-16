جمعة الماجد يستقبل القنصل العام التونسي

الشارقة 24:

استقبل سعادة جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الأسبوع الماضي، سعادة القنصل العام التونسي لطفي بن عامر.

تأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على مركز جمعة الماجد، وبحث سبل التعاون الثقافي بين المركز والمكتبات والمؤسسات الثقافية التونسية.

وقد تجول الضيف في أقسام المركز وزار قسم المعالجة الفنية، واطلع على طرق الفهرسة والتصنيف، وناقش مع جمعة الماجد أهمية الكتاب والطرق الكفيلة بنشره ووصوله للقارئ.

وفي ختام الزيارة شكر الضيف لجمعة الماجد حسن الاستقبال وأشاد بحجم العمل الكبير الذي يقوم به المركز لخدمة الكتاب والباحثين، ومن جهته شكر جمعة الماجد للضيف اهتمامه وزيارته للمركز.