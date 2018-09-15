345 عارضاً من 28 دولة في معرض الإضاءة بدبي

الشارقة 24 – وام:

تستضيف دبي الدورة الـ 13 من معرض الإضاءة في الشرق الأوسط في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 345 عارضاً من 28 دولة يعرضون أكثر من 425 علامة.

وأكد منظمو معرض الإضاءة في الشرق الأوسط على نمو المشاركة الإقليمية في أهم مشاريع تصاميم الإضاءة وحلول الإنارة، ويعد مسجد العزيزية في السعودية والجناح الكازاخستاني في معرض أستانا إكسبو 2017 "لا مير دبي" من بين مشاريع الإضاءة المعمارية المتميزة في العالم، والتي ستتنافس على الجائزة النهائية للنسخة السادسة من جوائز الإضاءة في الشرق الأوسط في دبي الشهر الجاري.

وتأني المشاريع الثلاثة ضمن قائمة مختصرة من 53 متأهلاً للتصفيات النهائية يتنافسون في سبع فئات مشاريع وست فئات منتجات وفي برنامج الجوائز الأهم في المنطقة لتصميم وتكنولوجيا الإضاءة والذي تم اختياره هذا العام من بين 230 مشاركة من جميع أنحاء العالم.