10 عروض تتنافس في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

الشارقة 24 – وام:

اختارت لجنة المشاهدة، عشرة عروض للمنافسة على جوائز الدورة السابعة من مهرجان المسرحيات القصيرة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمسرح المركز الثقافي لمدينة كلباء، بعد منافسة محتدمة بين عشرين عرضاً تقدمت للمشاركة.

والعروض التي تم اختيارها هي: "شيلوك والعاصفة السوداء" للمخرج رامي مجدي، "ناس في الريح" للمخرج علي بيشو ، "الصورة" للمخرجة دينا بدر، "صديق" للمخرج محمد حاجي، "رأس المملوك جابر" للمخرج أحمد عبد الله راشد، "روميو وجوليت" للمخرجة شمسة النقبي، "الأعمى والمقعد" للمخرجة آمنة النقبي، "في العربة" للمخرج يوسف المغني، "حالة طوارئ" للمخرج محمد الحنطوبي، "الطاعون" للمخرج سعيد الهرش.

ويشارك في الملتقى من الإمارات مرعي الحليان، ومن مصر هبة بركات، ومن تونس نوفل العزارة، ومن المغرب خالد الجنبي، وهشام شكيب، ومن العراق رضا جاسم وحليم هاتف.