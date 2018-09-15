فنان بريطاني يحول شرائط الفيديو والأقراص المدمجة لأعمال فنية

الشارقة 24 – رويترز:

الكثير من الأشياء حولنا لم تعد مستخدمة، وانتهى مصيرها إلى سلة المهملات، أو ربما صندوق الذكريات، مثل شرائط الفيديو والأقراص المرنة والمدمجة، لكن الفنان البريطاني نيك جنتري منحها فرصة للبقاء عبر استخدامها في أعماله الفنية.

ويرسم الفنان اللندني وعمره 38 عاماً لوحات على تلك الأشياء التي شكلها لتصبح إطاراً لموضوع عمله الفني.

ويزيل الطبقة التي تغطي الأقراص المدمجة، فيحولها إلى مسحوق لامع، ويمزجه بمادة صمغية، ليصنع من هذا الخليط منحوتات لبشر.

وتعرض أعماله في معرض الأوبرا بلندن، في حدث مشترك بعنوان "تواصل الإنسان"، ويستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري.