اجتماع لجنة "إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء"

الشارقة 24 – وام:

عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة لإعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء، اجتماعها الأول في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وارنستو ريناتو راميرز معاون مدير عام اليونسكو للشؤون الثقافية، والدكتورعبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني في العراق، ويوسف محمد الضبيع أمين عام مساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور قيس حسين وكيل وزارة الثقافة العراقية لشؤون السياحة والآثار، ورامون بليكوا سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، ورعد الألوسي السفير العراقي لدى الإمارات، والدكتور زكي أصلان المدير الاقليمي لمركز "إيكروم" الشارقة، وممثلين آخرين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".

ورحبت نورة الكعبي في كلمتها الافتتاحية بأعضاء اللجنة، مؤكدة دعم دولة الإمارات للأشقاء العراقيين في إرساء الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات قوية تنعم بالرخاء وتحقق السلام والتقدم، وترسم مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة.

ونوهت معاليها بضرورة تكاتف الجهود للعمل معاً كفريق واحد وبروح واحدة، بهدف إنجاز هذا العمل على أكمل وجه، نظراً لأهمية المشروع في بناء مجتمع متكامل متناغم.