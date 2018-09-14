80 مليون دولار متوقعة مقابل بيع لوحة لـ "ديفيد هوكني" ضمن مزاد

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت دار مزادات كريستيز في نيويورك، عن لوحة للفنان البريطاني ديفيد هوكني، أكدت بأنها ستصبح العمل الفني الأغلى لفنان على قيد الحياة، يتم بيعه في مزاد على الإطلاق.

وأكد ألكس روتر مدير قسم الفن المعاصر في كريستيز أن لوحة "بورتريت أوف أن أرتيست"، "بول ويذ تو فيجرز"، للفنان البريطاني يقدر أنها ستباع مقابل 80 مليون دولار تقريباً وربما تتجاوز ذلك.

ورسم هوكني اللوحة عام 1972 ووصفتها دار كريستيز بأنها واحدة من أعظم أعماله، وستطرح في المزاد في نوفمبر.

ووفقاً لما ذكرته دار المزادات، فإن الفنان البريطاني حاول رسم هذه اللوحة ثم أتلفها، وأعاد رسمها مستعيناً بصور فوتوغرافية للاسترشاد، وتمكن من الانتهاء منها خلال أسبوعين، عمل فيهما 18 ساعة يومياً حتى تكون جاهزة لمعرض في نيويورك.