فنان غاني يرثي كوفي عنان بـ "لوحة مميزة"

الشارقة 24 – رويترز:

شعر الفنان الغاني ديريك باه بأن على عاتقه مسؤولية أن يبعث برسالة لاسيما للشباب خلال مهرجان لرسم الجرافيتي في العاصمة أكرا عقب وفاة مواطنه كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والحائز على جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي.

ومضى باه في رسم سلسلة لوحات رثاءً لعنان، ويقول الفنان الغاني إن ردود الفعل على سلسلة لوحاته كانت إيجابية على الرغم من أن بعض الناس لم يميزوا عنان في أعماله.

ولوحات باه تعد رسالة للشباب بأن عنان زعيم أفريقي جدير بأن يكون قدوة لهم يسيرون على نهجه.

وكان باه البالغ من العمر 26 عاماً قد رسم عنان أولاً، بعد أسبوع على وفاته، باستخدام ألوان رش في مهرجان الرسم، ويأمل في أن تُعرض إحدى لوحاته في أي جزء من مراسم جنازة عنان.

ومن المقرر أن يوارى جثمان عنان الثرى في بلده غانا، الخميس 13 سبتمبر.

وتوفي عنان في مستشفى سويسري الشهر الماضي عن عمر ناهز 80 عاماً.

وكثيراً ما عبر عنان عن أسفه لندرة الزعماء الأقوياء الذين يساعدون في التعامل مع الأزمات.