عائشة الشامسي: الحكايات الخرافية تراث شفاهي إنساني

الشارقة 24 - محمود سليم:

كشفت عائشة الحصان الشامسي المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، أن الملتقى يأتي في نسخته الـ 18، محملاً بالكثير من الفعاليات، من أجل تسليط الضوء على المخزون الثقافي للأمم.

وأشارت الشامسي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى تنظيم برنامج استباقي للملتقى بدأ بدورة إعداد الجامع الميداني، ويضم ورشة خاصة بالمجاورة الحكائية، وورشة لغير الناطقين بالعربية معنية بسرد الحكايات.

وأوضحت أن الافتتاح الرسمي للملتقى سيكون في 24 سبتمبر الجاري، في إكسبو الشارقة، ويبدأ بجلسة افتتاحية معنية ببرنامج حماية الكنوز البشرية الحية، وحلقة شبابية معنية بلقاء الأجيال، كمقاربة ثقافية بين جيل حملة الموروث الثقافي والشباب، بالإضافة إلى فصل دراسي موجة لطلبة المدارس، معني بكيفية أن تكون سارداً للحكايات.

وأضافت المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، أن "شارع الحكايات" يحوي العديد والكثير من الورش عن صناعة الدمى وخيال الظل، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات، بمشاركة 34 دولة، حيث تحل مملكة البحرين كضيف شرف على الملتقى.