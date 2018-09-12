إغلاق باب تلقي الترشيحات لـ "جائزة الشيخ زايد للكتاب" أول أكتوبر

الشارقة 24 – وام:

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب إغلاق باب الترشيحات في دورتها الـ 13 في الأول من أكتوبر المقبل، حيث سيتم إيقاف استقبال الأعمال المرشحة تمهيداً للتقييم والفرز للإعلان عن القوائم الطويلة والقصيرة، وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين في مارس 2019.

واستقبلت الجائزة الأعمال المرشحة لهذه الدورة في فروعها التسعة كافة وهي جائزة الشيخ زايد للتنمية وبناء الدولة وجائزة الشيخ زايد للآداب وجائزة الشيخ زايد لأدب الأطفال والناشئة، وجائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب وجائزة الشيخ زايد للترجمة، وجائزة الشيخ زايد للفنون والدراسات النقدية، وجائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى، وجائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية وجائزة الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية.

وعن آلية الترشيحات لهذه الدورة، قال الدكتور علي بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، إنه في إطار جهودنا للتطوير المستمر في أنظمة الجائزة لتسهيل آلية الترشح ومواكبة التطور التكنولوجي والعملي أطلقنا في هذه الدورة نظاماً إلكترونياً حديثاً للترشح يوفر للمرشحين تسهيلات عدة.

وحث سعادته المؤلفين والمترجمين والناشرين والمؤسسات الثقافية والأكاديمية من جميع أنحاء العالم على الاستفادة من الأيام القليلة المتبقية قبل إغلاق باب الترشح.