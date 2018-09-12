فيلم "دمشق..حلب" يفتتح الإسكندرية السينمائي بعرض عالمي أول

الشارقة 24 – رويترز:

يفتتح الفيلم السوري "دمشق ... حلب" للنجم دريد لحام الدورة الـ 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في أكتوبر، من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وإخراج باسل الخطيب، وبطولة عدد كبير من النجوم.

وكتب رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة على حسابه بموقع فيسبوك "دمشق ... حلب، في افتتاح الإسكندرية السينمائي، عرض عالمي أول".

وتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة الدورة الـ 34 للمهرجان، في الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر، ويضم المهرجان 3 مسابقات للأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والأفلام العربية.

وأعلنت إدارة المهرجان في مايو الماضي إطلاق اسم الممثلة المصرية "نادية لطفي" على هذه الدورة، كما يحيي الذكرى الـ 10 لرحيل المخرج يوسف شاهين، ويصدر بهذه المناسبة كتيباً خاصاً عن حياته ومسيرته الفنية، إضافة إلى تنظيم ندوة عنه، يشارك فيها المخرجون خالد يوسف ويسري نصر الله وداود عبد السيد.

ويكرم المهرجان الممثل السوري عباس النوري، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والفنانة المغربية راوية، والمنتج الفلسطيني حسين القلا.