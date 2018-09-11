أمسية شعرية بحرينية في قصر الثقافة بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

نظم مركز الشارقة للشعر الشعبي في قصر الثقافة بالشارقة، أمسية شعرية بحرينية، ضمن برنامج ملتقى الشارقة الشهري للشعر الشعبي، شارك فيها كوكبة من شعراء المملكة، بينهم عيسى السرور، وسالم المناعي، ومحمد علي المضحي، وفتحية عجلان.

حضر الأمسية، سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، وجمهور من الأدباء والشعراء والإعلاميين .

وقدم الشعراء، مجموعة من قصائدهم، التي ركزت على تجسيد الفكرة في سياق معبر عن مضمون الحالة الوجدانية، لتلامس النفس والذات مع تكثيف الصورة الشعرية والدلالات، وتغنوا بالأصالة والعشق والتسامح والوفاء .

قدمت الأمسية شيماء رحيمي التي أشارت إلى أن الشعر الشعبي البحريني سجل حضوراً لافتاً، إذ تمكن الشعراء من تطويع لغتهم الشعبية التي تحاكي الناس، فضلاً عن خلق عوالم جديدة ساهمت باقتدار في بناء شخصية ملهمة قادرة على العبور إلى إيديولوجيات شعبية متنوعة .