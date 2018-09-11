"الشارقة للكتاب" تستعرض مشروع الإمارة الثقافي في موسكو الدولي للكتاب

الشارقة 24:

في إطار حرصها على المشاركة في مختلف الأحداث الثقافية التي تقام إقليمياً ودولياً، اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في معرض موسكو الدولي للكتاب، الذي أقيم في دورته الـ 31، بحضور أكثر من 100 ألف زائر، ومشاركة 600 دار للطباعة والنشر ومؤسسات حكومية من 40 دولة.

واستعرضت الهيئة في جناحها المشارك أهم المنجزات الثقافية التي تقودها إمارة الشارقة، حيث ناقشت حزمة من الروابط التي تجمعها مع عدد من ممثلي المؤسسات الثقافية الروسية، والمتخصصين في مجالات النشر الذين أبدوا اهتماماً بالمشاركة في الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تنطلق فعالياتها في 31 من أكتوبر المقبل، كما عقدت الهيئة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع النخب الثقافية والأدبية الروسية للتعريف بجملة الفعاليات والبرامج الثقافية التي تنظمها.

واستقبل سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في جناح الهيئة عدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية من أبرزها نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا، وفياتشيلاف نيكولوف رئيس لجنة التربية والعلوم في مجلس الدوما الروسي، حيث قدم تعريفاً لمبادرات الشارقة الثقافية والجهود التي تقودها على مستوى تحقيق التواصل المعرفي بين مختلف حضارات العالم، وتوسيع سوق صناعة الكتاب في المنطقة والشرق الأوسط.

حول أهمية المشاركة والجهود التي تبذلها الشارقة، قال سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "تحرص الهيئة على المشاركة في مختلف الأحداث الثقافية التي تقام على صعيد المنطقة والعالم لتعريف المثقفين على ما تقدمه إمارة الشارقة من جهود ثقافية ومعرفية تقدم من خلالها الثقافة العربية للعالم وتفتح الآفاق أمامهم للمشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها".

وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "تترجم مشاركة الهيئة في المعرض رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الانفتاح على ثقافات وتجارب الآخر، ومد جسور التبادل المعرفي والثقافي بين مختلف الحضارات، إذ يعد المعرض فرصة مثالية للتعريف بمشروع الشارقة الثقافي، خاصةً وأن روسيا واحدة من البلدان الغنية على مستوى الإنتاج المعرفي، حيث يصدر للجمهورية الروسية سنوياً مؤلفات بـ 60 لغة عالمية".

من جانبه قال فياتشيلاف نيكولوف، رئيس لجنة التربية والعلوم في مجلس الدوما الروسي، خلال زيارته لجناح الشارقة المشارك في المعرض: "تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مثالاً مميزاً في تعزيز فرص التواصل الثقافي مع مختلف حضارات العالم، حيث تجاوزت عدة مراحل من التطور التاريخي عبر الكتاب والمعرفة، ويسرنا استضافة إمارة الشارقة في المعرض، إذ لا يمثل حضورها استعراضاً للتجربة الإبداعية الإماراتية وحسب، وإنما يمثل استعراضاً للمجمل الثقافة العربية التي تحظى باهتمام وقبول واسع لدى الروس والناطقين باللغة الروسية بصورة عامة".

وتخصص الهيئة خلال مشاركتها برنامجاً ثقافياً متكاملاً، لاطلاع زوّار الحدث على برامجها ومشاريعها الثقافية التي تنظمها خلال العام والتي يتصدرها معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يتجهّز للانطلاق نهاية أكتوبر المقبل، إلى جانب تعريفهم بالخيارات التي تقدمها مدينة الشارقة للنشر لجموع الناشرين وفرص التعاون المشترك، فضلاً عن التعريف بجائزة الشارقة للترجمة، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل وغيرها.

ويعدّ معرض موسكو الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته لأول مرة في العام 1977 تقليداً قديماً اعتاد الاتحاد السوفيتي من خلاله أن يستعرض إنجازاته الثقافية المتنوعة، حيث كان ينظم مرة واحدة كل عامين حتى العام 1997، ليتخذ بعدها طابعاً سنوياً، حيث يخصص المعرض لقاءات واجتماعات دورية مع عدد من الكتاب والأدباء الروس والعالميين، إلى جانب تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية شاملة.