روبرت ريدفورد يعتزل التمثيل بعد 50 عاماً في السينما

الشارقة 24 - رويترز:

أعلن النجم السينمائي روبرت ريدفورد اعتزال التمثيل بعد أن قضى 50 عاماً في أروقة صناعة السينما ووصف آخر أفلامه بأنه "فيلم بديع يستحق الخروج لمشاهدته".

وعلا تصفيق الحاضرين في مهرجان تورونتو السينمائي بعد عرض الكوميديا المرحة "العجوز والسلاح" الذي لعب فيه ريدفورد "81 عاماً" دور لص بنوك حقيقي ذي شخصية ساحرة ضبط 17 مرة على مدار 60 عاماً أمضاها في عالم الجريمة، لكنه تمكن في كل مرة من الهروب من السجن.

وكان ريدفورد قال الشهر الماضي إنه سيعتزل التمثيل بعد عرض فيلم "العجوز والسلاح"، وأوضح أنه يريد قضاء وقت أكبر في الرسم، حبه الأول، وينوي الاستمرار في الإخراج.

ولم يفز بأي جائزة من جوائز الأوسكار في التمثيل رغم فوزه بجائزة الأوسكار لأحسن مخرج عن فيلم "الناس العاديون" (أوردينري بيبول).