"أنا وأنت" عرض سويسري يفتتح احتفال القاهرة الدولي للمسرح المعاصر

الشارقة 24 – رويترز:





افتتح العرض السويسري "أنت وأنا" لفرقة مومنشانز، الاثنين، الدورة الـ 25 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

العرض من تأليف فلوريانا فراسيتو، وإخراج ماركوس سيمين، وهو عرض صامت بدون موسيقى أو ديكور، يعتمد بالأساس على الأداء الحركي للممثلين على مسرح مظلم باستخدام الأقنعة والأزياء غير التقليدية.

وذكر السفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، في كلمة بحفل الافتتاح أن اليوم يمثل مناسبة خاصة لنا أيضاً، فبجانب احتفالنا جميعاً بالدورة الـ 25 للمهرجان، نحتفل بمرور 30 عاماً على تأسيس مكتب المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة، ونعتز بأن نحيي هاتين المناسبتين مع إحدى أشهر الفرق السويسرية، والتي تقوم منذ 2016 بجولات فنية في العديد من دول العالم، وهي مومنشانز..

وعلى مدى 12 يوماً، يقدم المهرجان نحو 27 عرضاً، من أنحاء العالم، حيث تقام على مسارح مهمة عديدة وعلى مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا أيضاً.

وبجانب العروض المسرحية، يتضمن برنامج المهرجان ورش عمل في التمثيل، والرقص المسرحي والكتابة، إضافة إلى مؤتمر فكري بعنوان "فلسفات الجسد" يتناول ثلاثة محاور، هي الجسد بين الممثل والمتفرج، والجسد كساحة صراع أيديولوجي، والجسد في المسرح بين المنظور الأخلاقي والاجتماعي.

وكرم المهرجان في افتتاح دورته الـ 25 الكاتب المسرحي الأميركي من أصل صيني ديفيد هنري هوانج، ومصممة الرقصات السنغالية جيرمين أكوجني، والناقد الألماني هانز ثيزليمان، والأكاديمية الألمانية جابرييل براندستتر، والمخرجة الإيطالية فلوريانا فراسيتو، والممثل المصري عزت العلايلي، إضافة إلى اسم مصمم الدمى المصري الراحل ناجي شاكر.