علي مراد: "الشارقة وجهة نظر" يقدم 120 صورة تحت شعار "الأداء"

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد علي مراد، منسق التواصل الاجتماعي في مؤسسة الشارقة للفنون، أن معرض "الشارقة.. وجهة نظر"، هو مبادرة مجتمعية أطلقتها المؤسسة لدعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 42 مصوراً.

وأوضح مراد في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المؤسسة تسعى عبر هذه المبادرة لتطوير تقنيات ومهارات المصورين وتشجيعهم على التبادل الثقافي فيما بينهم.

وأشار إلى أن المعرض يقدم هذا العام "ثيمة الأداء" والتي تجسد أي حركة ضمن عروض آدائية متنوعية، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، في رواق 1 بساحة المريجة.