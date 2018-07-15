نوار القاسمي: أعمال متنوعة في "اتفاقية طرابلس" بالتعاون مع "العربية"

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت الشيخة نوار القاسمي، مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، أن معرض اتفاقية طرابلس يتم بالتعاون مع العربية للطيران، ضمن برنامج الشركة لإقامة القيمين.

وأشارت الشيخة نوار القاسمي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن المعرض سيتم تنظيمه بشكل سنوي، وتطلق المؤسسة دعوة سنوية مفتوحة للقيمين يقدمون أفكارهم، ويستخدمون شبكة رحلات العربية للطيران لاختيار الفنانين من دول مختلفة، ويدعوهم لإقامة أعمال فنية معاصرة.

وأوضحت أن المعرض يضم مجموعة من الفنانين قدموا أعمالهم التي تركز على الموسيقي والتاريخ والأداء، ويستمر لمدة 3 شهور في مبني رقم 4 بمنطقة الفنون.