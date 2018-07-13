جائزة نون للفنون تستلهم قيم زايد في دورتها الجديدة

الشارقة 24:





دعا مركز كولاج للمواهب، التابع لنادي سيدات الشارقة، الفنانات والمصورات المواطنات والمقيمات في الدولة، للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة نون للفنون، التي تنطلق هذا العام تحت شعار "عالم من المشاعر"، مستهلمة قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تزامناً مع "عام زايد".

وأعلن المركز، عن فتح باب التسجيل للجائزة، الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الجائزة تستهدف الموهوبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18-40 عاماً، للتعبير عن رؤيتهن حول قوة التجارب الداخلية الذاتية الفكرية والنفسية والبدنية.

وقالت شيخة السويدي مديرة المركز: "بعد النجاح الكبير الذي حققته الجائزة في دورتها الأولى العام الماضي، يسعدنا فتح أبواب التسجيل للمشاركة بدورتها الثانية، مع ثقتنا التامة بأن الأعمال المشاركة هذه السنة لن تقل جودتها عن سابقاتها، حيث قدمت الأعمال في الدورة الأولى تجارب فنية مميزة، ويمثل موضوع هذا العام مادةً ملهمة ومؤثرة للمشاركات، حيث يرسخ المبادئ والقيم السامية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، طيلة حياته ودوره الرئيسي في بناء الدولة".

وأضافت السويدي، أن الجائزة تهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي، وتشجيع السيدات والفتيات في جميع أنحاء الإمارات، على اكتشاف مواهبهن الإبداعية، واستثمار قدراتهنّ، كوسيلة للتعبير عن الذات، وتعزيز الشعور بالاستقلالية.

وتحصل الفائزات بـ "جائزة نون للفن" في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 25-40 عاماً على عشرة آلاف درهم، بينما تحصل الفائزات بجائزة "نجمة نون الصاعدة" للفئة العمرية 18-24 سنة، على خمسة آلاف درهم، حيث تقيّم الأعمال من قبل لجنة تحكيم مستقلة، وتعرض في قاعة كنوز للضيافة والمناسبات، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر المقبل.