دار الشعر بمراكش تنظم فقرة "أصوات معاصرة" السبت

الشارقة 24:

تنظم دار الشعر بمراكش فقرة "أصوات معاصرة" يوم السبت 14 يوليو الجاري، بفضاء "عرصة مولاي عبد السلام" بمراكش، ضمن انفتاح الدار على مزيد من الأصوات المعاصرة في المشهد الشعري المغربي، وأيضاً لمواصلة استراتيجية الدار في الانفتاح على الفضاءات العمومية المفتوحة والتي أطلقتها من حدائق الشعر بعين أسردون إلى خيمة الشعر الحساني بالداخلة.

الشعراء نزار كربوط ويوسف الأزرق وفاطمة حاسي وعتيقة بنزيدان يكتبون الديوان الثاني من محطة أصوات معاصرة، والتي اختارت من خلاله، دار الشعر بمراكش أن تنفتح على منجز شعري يخط اليوم مستقبل القصيدة المغربية.

وستشهد هذه الفقرة، إلى جانب القراءات الشعرية، تقديم مقاطع شعرية/ممسرحة، حيث يملأ المسرحي الفنان فيصل كمرات مجازات واستعارات النص الشعري من خلال أداء كوريغرافي، في حوار شعري-مسرحي خلاق، فيما يعرف هذا اللقاء الشعري مشاركة الفنان محمد العمراني والفنانة وصال حاتمي، في وصلات غنائية تمتح من التراث الموسيقي المغربي والعربي.

واختارت الدار فضاء حديقة "عرصة مولاي عبد السلام"، والتي تتواجد وسط مدينة مراكش وتجر ورائها ثلاثة قرون من الوجود، بحمولتها الميتولوجية والتاريخية، كي يكون الشعر في ضيافة المآثر التاريخية، إيماناً بدور الشعر في إعطائها مسحة الوجود الحقيقية.