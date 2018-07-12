الملتقى الصيفي بنادي الذيد يوجه الشباب بتعلم مهارات جديدة في العطلة الصيفية

الشارقة 24:

في إطار فعاليات الملتقى الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار "عطلتكم غير"، نظمت إدارة الملتقى محاضرة توعوية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة فرع الذيد، قدمها الملازم أول خليفة حمد بن هويدن مدير فرع الشرطة المجتمعية من مركز شرطة الذيد، تحدث فيها عن الإجازة الصيفية وكيفية استغلالها.

تضمنت المحاضرة الحديث عن الإجازة الصيفية واستثمار الأوقات في الرياضة والقراءة وتعلم مهارات جديدة بعيداً عن اللهو والعبث والحذر من المواقع الإلكترونية الخطرة.

وشدد على أهمية وعي الشباب والأجيال بالحفاظ على مكتسبات الوطن من خلال الحفاظ على أنفسهم واستغلال أوقات فراغهم بجانب عدم تضييع الوقت فيما لا يفيد.

وتناول بالشرح أهم الوسائل التي تعيين الشباب والناشئة على تنظيم أوقاتهم واستغلالها في برامج رياضية وثقافية وفنية والمشاركة في البرامج المتاحة التي تقدمها إمارة الشارقة والدولة سواء في الأندية أو في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وفي مختلف الأنشطة والتي تعد بيئة متكاملة للاستفادة.

وتفاعل المشاركون مع محاور المحاضرة وعرضوا لبعض تجاربهم في كيفية استغلالهم لأوقاتهم في العطلة الصيفية، وفي الختام قام الدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد بتكريم المحاضر.