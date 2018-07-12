"الشارقة للتراث" يوقع اتفاقية شراكة مع "الوطني لعلوم الآثار" بالرباط

الشارقة 24 – وام:

وقع معهد الشارقة للتراث اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط تتعلق بالتراث غير المادي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من معهد الشارقة للتراث برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد لمهرجان "مغرب حكايات" والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط في إطار زياراته للمؤسسات الثقافية.

والتقى الوفد خلال الزيارة الدكتور عبد الواحد بنصر مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط حيث ناقش الجانبان الطموحات العلمية للمعهدين وتبادل الإصدارات العلمية.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم: "سعدنا كثيراً بهذه الزيارة التي عرجنا فيها على مهرجان مغرب حكايات الذي تنظمه سنويا جمـعية لقاءات للتربيـة والثقـافـات والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث".

ولفت إلى أن المعهد يتحرك ويتفاعل ويتواصل مع الأشقاء في كل البلدان العربية ومع مختلف بلدان العالم في إطار رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعم إحياء التراث العربي ومنه الفن المحكي المرتبط بالحكاية.

ونوه إلى أن مشاركة وحضور المعهد في الفعاليات التراثية المتنوعة تمثل فرصة حيوية للتعريف بالتراث الإماراتي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات والمعارف والجهود المبذولة في صون التراث وحفظه ونقله للأجيال.