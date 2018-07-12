منتسبو النشاط الصيفي بنادي مليحة يتعرفون على العادات الإماراتية

الشارقة 24:

نظم النشاط الصيفي لنادي مليحة الثقافي الرياضي أمس الأربعاء، ورشة "السنع الإماراتي" وذلك بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، في إطار تلاقي رؤية القائمين على النشاط الصيفي في نادي مليحة وتطلعاتهم في تمكين المشاركين من الشباب واليافعين لفهم العادات والتقاليد السائدة في المجتمع في ظل ما توليه من اهتمام كبير لتحقيق قيم الولاء والانتماء في نفوسهم وتعليمهم عادات وتقاليد الإمارات.

حضر الورشة محمد سلطان الخاصوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية المشرف العام على النشاط الصيفي، وسالم عتيق الرزة الكتبي عضو مجلس إدارة النادي وعدد كبير من المنتسبين للفعاليات.

وحرص معهد الشارقة للتراث على تعريف المشاركين بـ "السنع" والذي يمثل مجموعة المفاهيم والعادات والتقاليد التي اعتادها أفراد المجتمع في الإمارات والتي يستخدمونها في تعاملهم اليومي وعلاقاتهم الإنسانية، ويتوارثونها جيلاً بعد آخر، وتحدث القائمون على المعهد بجانب النادي عن عدد من القيم المجتمعية والسلوكية بين أفراد المجتمع والتي تمثل الشخصية الإماراتية المعاصرة والتي اعتاد الإماراتيون على ممارستها خلال فترات حياتهم السابقة والتي أصبحت جزءاً من ملامح هويتهم الوطنية، ومنها احترام الأكبر سناً والإخلاص للآخرين وكرم الأخلاق والأمانة والتطوع والضيافة وآداب المجلس، بالإضافة إلى آداب الطعام والترابط والتكاتف وآداب التحية والسلام واحترام المهنة والعمل اليدوي وحب الغير والإيثار، بعد ذلك مارس المشاركون عدداً من الألعاب التراثية وارتدوا الزي الإماراتي التقليدي.

في نهاية الورشة تقدم محمد سلطان الخاصوني بالشكر لمعهد الشارقة للتراث، مؤكداً أهمية الورشة ودورها في تعميق مشاعر الوطنية في نفوس المشاركين لما تمثله من حفاظ على الهوية الإماراتية والعادات والتقاليد.