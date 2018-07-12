"الشارقة للمتاحف" تنظم برنامج "المرشد المتميز"

الشارقة 24:

تستقبل هيئة الشارقة للمتاحف مجموعة من المنتسبات في مفوضية مرشدات الشارقة للمشاركة في برنامج تدريب يعرفهن على المتاحف والمواقع التاريخية المختلفة في الإمارة، ويبين لهن المتطلبات اللازمة ليصبحن مرشدات متميزات يتمتعن بالخبرة والمهارة.

وتنظم هيئة الشارقة للمتاحف برنامج المرشد المتميز للعام التاسع على التوالي، ويقام هذا العام لمدة أسبوع واحد بالتعاون مع مفوضية مرشدات الشارقة، ويهدف لتعريف 30 منتسبة تتراوح أعمارهن بين 8 و11 سنة على أهمية المتاحف ودورها البارز في المجتمع المحلي، إضافة إلى مشاركتهن في مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية خلال العطلة المدرسية الصيفية.

وتشارك الفتيات خلال البرنامج الذي انطلق يوم الأحد 8 يوليو في جولات ضمن أرجاء المتاحف التابعة للهيئة، للاطلاع على المعارض والمجموعات فيها، والتعرف على مقومات المرشد المتميز الذي يتملك الخبرة والمعرفة والقدرة على التواصل مع زوار المتحف.

وسيتولى المرشدون في هيئة متاحف الشارقة مسؤولية تقديم التدريب اللازم للمشاركات في البرنامج، كما ستتعرف الفتيات على أفضل السبل للتفاعل مع الزائرين وكيفية شرح المعروضات المتنوعة وتقديم معلومات وافية عنها بأسلوب واضح.

ويشارك في البرنامج 30 فتاة من مفوضية مرشدات الشارقة، حيث سيتعرفن على دور المرشد وأهميته في تقديم صورة إيجابية لوطنه وللزوار والسائحين، والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقه، والمزايا المطلوبة ليكون مرشداً ناجحاً.

ووقع اتفاقية التعاون خلال تنظيم برنامج المرشد المتميز كل من سعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وسعادة شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة، وذلك ترسيخاً لأهمية هذا البرنامج ودوره ضمن الأنشطة الصيفية في كل من المؤسستين.

وتنطلق فعاليات الأسبوع بالنسبة للفتيات المشاركات في البرنامج بالتعرف على مقومات المرشد المتميز من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، والاطلاع على أساسيات تقديم الجولات الإرشادية من خلال المعروضات التي تحظى بأهمية تاريخية في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

كما ستتعرف المشاركات على عالم أعماق البحار الآسر بمخلوقاته المدهشة والتعرف على أسماك البيئة المحلية وسواحل وموانئ الشارقة التاريخية من خلال برنامج تعريفي في مربى الشارقة للأحياء المائية

وفي مركز الشارقة للاستكشاف، ستطّلع الفتيات على ما يتميز به الرائد العلمي وكيفية التعلم والتعرف على العلوم والتقنيات التي تستخدم في الحياة اليومية من خلال اللعب والمرح.

وسيقدم فريق العمل في هيئة الشارقة للمتاحف شرحاً عن الانتقال من العصر الحجري وعن شبه الجزيرة العربية، واكتشاف تاريخ الشارقة العريق في المتحف، ودور فرق التنقيب والتوثيق في الحفاظ على القطع الأثرية الآتية من مختلف مواقع إمارة الشارقة.

أما اليوم الأخير من البرنامج فسيشهد استعراض مشاريع المشاركات والتي تتضمن أبرز ما حملته تجربتهن من معرفة، قبل إقامة الحفل الختامي وتوزيع الشهادات.

وفي تصريح لها، قالت سعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: "نحن في هيئة الشارقة للمتاحف مسرورون لتوقيع هذه الاتفاقية مع مفوضية مرشدات الشارقة، وذلك لتنظيم برنامج المرشد المتميز".

وأضافت: "ستتعرف الفتيات المشاركات في البرنامج على أهمية المتاحف والمواقع التاريخية بالنسبة للمجتمع المحلي، وكيف يمكن للمرشد أن يقدم صورة إيجابية عن وطنه من خلال امتلاك معرفة وافية عن المعارض والقطع الموجودة فيها".

بدورها قالت سعادة شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "ستحظى الفتيات من خلال هذا البرنامج الجديد بأسبوع حافل بالأنشطة التعليمية والترفيهية خلال عطلتهن المدرسية".

وأضافت: "نحن سعداء لتوقيع هذه الاتفاقية مع هيئة الشارقة للمتاحف، ونتطلع قدمًا لجعل برنامج المرشد المتميز جزءاً بارزاً من مشاريعنا الصيفية كل عام".