"الشارقة لصعوبات التعلم" تنظم برنامج "صيفكم وناسة"

الشارقة 24:

بمشاركة 10 طلاب من ذوي صعوبات التعلم، انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي "صيفكم وناسة" الذي ينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف في متحف المحطة، من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً خلال الفترة من 8 ولغاية 12 يوليو 2018.

وأكدت الأستاذة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم أن من أهم أهداف البرنامج تعزيز روح القيادة والعمل كفريق لدى المشاركين وكسر حاجز الخجل وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تنمية مهارة الابتكار وزيادة المعرفة العلمية والفكرية لدى الطلبة وتنمية المهارات الرياضية وتعزيز لياقتهم البدنية.

وأوضحت السويدي أن البرنامج الصيفي يضم العديد من الفعاليات والأنشطة ذات الأهداف التعليمية والترفيهية، حيث تم تنظيم يوم تعريفي عن متحف المحطة، بالإضافة إلى ورشة عمل "جواز سفرك" والتي شملت جولة في حظيرة الطائرات، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لركوب طائرة "ملكة السماء،" ومن ثم مناقشتهم بانطباعهم حول التجربة.

ومن ضمن فعاليات اليوم الأول شارك الطلاب بورشة "ذاكرة مكان" والتي تم خلالها تقسيم المشاركين إلى مجموعات، ثم قاموا بالتقاط صور المقتنيات التي نالت إعجابهم وعملوا على تنسيقها في ألبوم خاص.

وشهد اليوم الثاني من "صيفكم وناسة" تعريف الطلبة بتاريخ السينما القديمة، كما شاهدوا فيلماً قصيراً عن تاريخ السينما في الشرق الأوسط ليشاركوا فيما بعد بفقرة الأسئلة والمسابقات، كما شارك الطلاب بورشة "الهولوجرام" والتي تضمنت إنتاج فيلم ثلاثي الأبعاد لمجموعة من الطائرات.

وأشادت هنادي السويدي بتفاعل الطلبة مع الأنشطة التي نظمتها الهيئة والمركز، حيث ضمت الفعاليات في يومها الثالث عدداً من الورش كأنامل وإبداعات وورشة "فن الأيبرو" وهو فن الرسم على الماء، وشارك الطلبة في عمل فني مستوحى من الطائرات والطيور.