د. خلود الرشيدي: 46 مشاركاً في ورشة "السينوغرافيا" بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت الدكتورة خلود الرشيدي الأستاذ المساعد بقسم الديكور في المعهد العالي للفن المسرحي بالكويت، عن مشاركة نحو 46 من الطلبة والمعلمين والمخرجين والمتخصصين وهواة الفن المسرحي في فعاليات ورشة السينوغرافيا المقامة في المركز الثقافي بكلباء.

وقالت الرشيدي في تصريحات لـ "الشارقة 24": إن الورشة التي تنظمها دائرة الثقافة بالشارقة ضمن برنامج دورة عناصر العرض المسرحي السابعة تتضمن تدريب المشاركين على عدد من المحاور، من بينها الديكور المسرحي، والأزياء والمكياج إلى غيرها من مكونات الفن المسرحي.

وأضافت الرشيدي، أن الورشة التي استقطبت عشرات الطلبة والمعلمين والمختصين وهواة الفنون، تركز على إبراز وتنمية مواهب المشاركين في الديكور على خشبة المسرح.

ولفتت الرشيدي إلى تفاعل ملحوظ من قبل المشاركين مع محاور الورشة التي تختتم أعمالها الإثنين المقبل، منوهة إلى تكامل الورشة بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

جدير بالذكر أن دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها دائرة الثقافة، ضمن استعداداتها لإطلاق النسخة السابعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، والتي تنطلق سبتمبر المقبل.