جمعة الماجد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي

الشارقة 24:

استقبل جمعة الماجد، صباح الإثنين، وفداً من قطاع دار الكتب التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ضم كلاًّ من أحمد محمد عبيد الهنداسي رئيس وحدة المخطوطات، وعبد الله السريحي، وبسام بارود وحدة المخطوطات، وابتسام أبو قياص من دار الكتب، وحمدة المنصوري من والإهداء والتبادل والشاعر زهير ظاظا.

تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات الثقافية في مجال المكتبات، والتعرف على أقسام المركز، وتطوير التواصل بين دار الكتب ومركز جمعة الماجد.

وخلال اللقاء، بحث الوفد مع جمعة الماجد العديد من القضايا الثقافية خصوصاً ما يتعلق بالمخطوطات، حيث شرح الوفد الدور الذي تقوم به دار الكتب التي جمعت حتى الآن 2500 مخطوط أصلي، بالإضافة إلى تركيز الدار على جمع دواوين الشعر حتى وصلت إلى 3600 ديوان.

من جانبه، أوضح جمعة الماجد اهتمام المركز بالكتب والمخطوطات، وأشار إلى المشروع الجديد الذي يعمل المركز عليه وهو جمع كتب المهجر وهي كتب الأدب التي ألفت في البلاد التي هاجر إليها الأدباء والمفكرون العرب مثل الأميركيتين وغيرها.