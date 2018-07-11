رسالة للمعارض لصكوك الغفران في مزاد بالولايات المتحدة

الشارقة 24 – د.ب.أ:

من المقرر أن يتم بيع رسالة من مارتن لوثر (1546-1483)، وهو أستاذ ألماني وشخصية بارزة في الإصلاح البروتستانتي، بسعر مقداره 300 ألف دولار في مزاد علني بالولايات المتحدة.

وتعد الرسالة التي تم كتابتها في عام 1543، ومرسلة إلى جورج بوخولتزر، رئيس كنيسة القديس نيكولاي في برلين.

وتتعلق الرسالة بمشادة بين بوخولتزر ويوهان أجريكولا، واعظ محكمة براندنبورج من أيسلبن.

ووفقًا لدار المزاد، فإن الرسالة التي تتكون من صفحة واحدة "محمية بشكل جيد على نحو غير عادي".

وسيستمر المزاد على الإنترنت حتى وقت متأخر من الأربعاء.

يعتبر لوثر شخصية محورية في الإصلاح، مما أدى إلى تقسيم المسيحية الغربية إلى طوائف مختلفة.