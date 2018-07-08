مهرجان كارلوفي فاري يمنح المجازر اللاتينية جائزةً

الشارقة 24 – ف.ب.أ:

فاز فيلم للمخرج الروماني رادو جود، بجائزة كرة البلور الرئيسية في مهرجان كارلوفي فاري الدولي، للفيلم في تشيكيا، الذي اختتم السبت.

ويروي فيلم "آي دونت كير إيف وي غو داون إن هيستوري أز باربيريينز" المجازر اللاتينية، التي ارتكبها الجيش الروماني في العام 1941.

ونال باري ليفينسون مخرج فيلم "راين مان" قبل 30 عاماً، و"شوشانك ريدامشن"، وتيم روبنز كرتي بلور مكافأة على مساهمتهما في السينما العالمية، خلال الدورة 53 من هذا المهرجان.

ويقام هذا المهرجان السينمائي وهو الأعرق في أوروبا الشرقية، والوسطى، في منتجع كارلوفي فاري الساحلي، الواقع على بعد 120 كيلومتراً غرب براغ.

وقد استقطب هذه السنة أكثر من 140 ألف متفرج مثل العام الماضي.