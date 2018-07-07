"شمس" تختتم ورشة عمل حول "التسجيل الصوتي"

الشارقة 24:

اختتمت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، المنطقة الحرة المبتكرة للمنشآت المتخصصة في الصناعات الإبداعية والإعلامية، أخيراً، ورشة عمل حول التسجيل الصوتي، وذلك بهدف مساعدة المواهب الشابة على تطوير مهاراتهم في التسجيل الصوتي، وقدمها كل من باري كساب، وأنس يحيى، وسريجش نير.

ويُعتبر التسجيل الصوتي أحد العناصر الأساسية في صناعة الإعلام والإنتاج. لذلك، اجتذبت ورشة العمل عدداً كبيراً من الخريجين، ورواد الأعمال، والأفراد العاملين في قطاع الإعلام، حيث اطلع المشاركون على خصائص وسمات التسجيل الصوتي، خلال جلسات ورشة العمل التي تناولت تقنيتي التسجيل التناظري والتسجيل الرقمي.

وقدم المدربون معلومات قيّمة حول الإصغاء، والصوت، والترددات، والميكروفونات، ومقارنة الميكروفون السلكي بنظيره اللاسلكي، والتسجيل الميداني، وكيفية إضافة التأثيرات الصوتية، واستبدال الحوار، ومعلومات تقنية أخرى حول التسجيل الصوتي، والتحرير الصوتي، والمؤثرات الصوتية، والموسيقى التصويرية، ومزج الأصوات، وتصميم الصوت، وبعض البرمجيات الصوتية.

وتعرف الحضور على العديد من أنواع الميكروفونات المتوفرة في الأسواق، وبحثوا وبالتفصيل النوع الأفضل الذي يلبي احتياجاتهم الإنتاجية المحددة.

ودرس باري كساب، مدرب ورشة العمل، الهندسة الإلكترونية، ولكن شغفه بهندسة الصوت دفعه للعمل في هذا المجال، وبناء قاعدة من العملاء منذ العام 2007، والمشاركة في الإنتاج الصوتي والإنتاج الصوتي والمرئي.

وقال كساب: "تنطبق مقولة "الأذن تعشق قبل العين" على أهمية التسجيل الصوتي في صناعة الإنتاج الفني. وبالتالي يتوجب على الأشخاص الراغبين باحتراف صناعة التسجيل الصوتي فهم أهمية جودة الصوت لنجاح الإنتاج، فالصوت الضعيف يمكن أن يقضي على فرص نجاح الإنتاج، نظراً لأهمية الصوت الحاسمة ولاسيما بالنسبة للأفلام لتبدو واقعية للجمهور".

وتابع: "أنا ممتن لمدينة الشارقة للإعلام (شمس) على منحي هذه الفرصة للحديث عن التسجيل الصوتي الذي يمثل بالنسبة لي الهواية والمهنة، ويشكل في الوقت ذاته مرحلة بالغة الأهمية في العملية الإنتاجية. وسعدت بأن أرى مدى اهتمام المشاركين في ورشة العمل بهذا الموضوع".

من ناحيته، قال سعادة الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): "أسهمت ورشة العمل هذه في مساعدة المشاركين على فهم أهمية جودة التسجيل الصوتي باستخدام أفضل التقنيات المتاحة. وتتمثل رسالتنا في تشجيع المواهب الشابة وتحفيزهم، ومساعدتهم في تنمية مهاراتهم بمختلف مجالات الإنتاج الإعلامي. ونهدف إلى مواصلة إقامة المزيد من ورش العمل مستقبلاً".

وجاءت ورشة عمل التسجيل الصوتي كمبادرة مجتمعية منسجمة مع التوجه الاستراتيجي لشمس في تقديم خدمات ودعم من الطراز العالمي للأوساط الإعلامية لمساعدتهم في اكتساب المعرفة المهنية التي تساعدهم بالتخصص في الإنتاج الإعلامي والسينمائي.