إقبال لافت على جناح الإمارات في مهرجان "طانطان"

الشارقة 24 – وام:

يشهد جناح الإمارات، المشارك في فعاليات الدورة الـ 14، من مهرجان موسم طانطان المقام حالياً في المغرب، تنظيم فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة، وسط إقبال لافت من الزوار على أروقته المتعددة .

ونظم جناح الدولة، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة المغربية، للسنة الرابعة على التوالي "مزاينة الإبل"، وذلك في موقع المهرجان، الذي يستمر حتى 9 يوليو الجاري، بمنطقة مصب واد درعة في مدينة طانطان .

وشهد فعاليات المزاينة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الذي تفقد أروقة المهرجان وتجول في جناح الدولة والتقى بملاك الإبل في المغرب .

وأوضح محمد بن عاضد المهيري مدير الفعاليات التراثية بموسم طانطان، أن مسابقة "مزاينة الإبل"، تضمنت ثلاثة أشواط وهي: "المفاريد والحقايق"، و"اللقايا والإيذاع"، و"الثنايا والحول".

وحرص الوفد الإماراتي المشارك في موسم طانطان، أن يتقاسم أجواء الاحتفاء بـ "عام زايد"، مع المشاركين في فعاليات المهرجان، والاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.