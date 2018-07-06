معهد الشارقة للتراث ونادي تراث الإمارات يبحثان سبل التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث معهد الشارقة للتراث ونادي تراث الإمارات، آفاق التعاون بينهما، والأنشطة التراثية لكل من المعهد والنادي، وسبل تطويرها بالشراكة بينهما، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال استقبال المعهد لوفد من النادي يوم الخميس، حيث قدم الوفد باسم النادي على سبيل التكريم، "مندوساً" تراثياً ودرعاً للمعهد، وشهادات شكر للفريق العامل به.

وكان سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد وعدد من مسؤوليه، في استقبال الوفد الزائر المؤلف من كلٍ: سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة بالنادي، والدكتور إبراهيم الحمادي مشرف ملف فوز النادي بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، وراشد محمد عيد القبيسي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وفاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم: إن زيارة وفد النادي تفتح أفقاً جديداً في العلاقات الثنائية بين الجانبين، من أجل الاستفادة من الخبرات المشتركة.

بدوره، قال سعيد المناعي: إن الزيارة جاءت لشكر المعهد تقديراً لدوره في تعزيز الهوية الوطنية وحفظ التراث، وأيضاً بغرض توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، من أجل التعاون في القضايا التراثية، ولتعريف المعهد بفريق العمل الذي أسهم في حصول نادي تراث الإمارات، على جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، في إبريل الماضي.

وأضاف المناعي، أنه بالنظر إلى وحدة الهدف والمضمون الذي يقدمه كل من المعهد والنادي، ستكون مثل هذه الاتفاقية إثراء للطرفين.

وبينت فاطمة المنصوري، أن الاجتماع أسفر عن نتائج مهمة، منها تنسيق الأدوار المقبلة، وتبادل الخبرات، حيث سيشهد العام المقبل تعاوناً وتنسيقاً بين الجانبين في ملتقى الشارقة التراثي، الذي سيشارك فيه النادي بجناح خاص، وكذلك في ملتقى الرواية الشفهية الأول الذي سينظمه مركز زايد للدراسات والبحوث ضمن موسمه الثقافي 2019، حيث يقام بالتعاون والتنسيق مع معهد الشارقة للتراث، كما بحث الاجتماع موضوع عضويات نادي تراث الإمارات في عدد من المنظمات الثقافية المهمة.

وعبر راشد القبيسي، عن تقديره للزيارة وأهميتها، مؤكداً أنها تسهم في مزيد من ترابط العلاقات بين الجانبين، من أجل الدفع قدماً بالبرامج التي تخدم الهدف المشترك للمعهد والنادي، وهو خدمة التراث وترسيخ الهوية الوطنية.

وأوضح الدكتور إبراهيم الحمادي، أن نادي تراث الإمارات كونه يعمل على نشر وحفظ التراث، بناء على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، فهو يسعى لتوحيد الأطر والجهود من أجل خدمة التراث الوطني ونشره عربياً وعالمياً، عن طريق مد جسور التواصل مع الجهات المعنية بالتراث، ومن أهمها معهد الشارقة للتراث.

واحتوى المندوس التراثي، الذي قدمه وفد النادي للمعهد، على مجموعة من إصدارات النادي، من ضمنها مجموعة عناوين خاصة بالشيخ زايد "طيب الله ثراه"، منها "ببيلوغرافيا الشيخ زايد"، و"زايد سيرة الأمجاد وفخر الاتحاد"، بجانب إصدارات بحثية وتراثية ودواوين شعر.

كما قدم الوفد لمعهد الشارقة للتراث، صورة بالحجم الكبير، تجمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التقطت في عام 1981.