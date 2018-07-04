"فكرة" تستكشف تأثيرات التصميم الجرافيكي

الشارقة 24 – وام:

تنظم منصة "فكرة للتصميم الجرافيكي" الثقافية، في 9 نوفمبر المقبل، النسخة الأولى من بينالي وزارة التصميم الجرافيكي، بهدف استكشاف تأثيرات التصميم الجرافيكي في تشكيل الحاضر وتخيّل المستقبل، وتشجيع الحوار والبحث والفكر.

ويقدم البينالي الذي ينطلق من الشارقة، بصبغة عالمية، ويستمر شهراً كاملاً، منصة شاملة تبرز دور التصميم الجرافيكي في القرن الـ 21.

واستلهمت تسمية الموضوع "بينالي فكرة للتصميم الجرافيكي 2018: وزارة التصميم الجرافيكي"، من الهياكل الحكومية المبتكرة داخل دولة الإمارات، مثل وزيرة دولة للسعادة، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي، حيث تسهم التركيبة الافتراضية والمألوفة للوزارة، في تعزيز الابتكار وتشجيع التفكير في التصميم الجرافيكي، وتأثيراته على الرأي العام، وروح الريادة في الأعمال والثقافة والمجتمع برمته.

وتم تصميم إطار "الوزارة" بحيث يشتمل على "دوائر" مخصصة لتحليل جوانب التصميم الجرافيكي ، كالتفاؤل والاتصال اللامادي واللاثنائيات والأطباق الطائرة وترسيم الهوامش.

وأعرب الشيخ سالم القاسمي مؤسس ورئيس "فكرة" ومدير البينالي، عن سعادته بإطلاق بينالي دولي للتصميم الجرافيكي من الشارقة، ليكون الأول من نوعه في المنطقة، وقال: نطمح أن يكون البينالي للمحترفين والجمهور على حد سواء، لإبراز أهمية التصميم الجرافيكي ومساعدة المصممين على فهمه بشكل أفضل، وخلق دور للمنطقة في التأثير الفني والثقافي على العالم، عبر خطاب حضاري ومعاصر.