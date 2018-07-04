"ثقافية الشارقة" تستعد لإطلاق دورة عناصر العرض المسرحي السابعة

الشارقة 24:





تنطلق مساء غد الخميس، في المركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات النسخة السابعة من دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها، سنوياً، إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وتهدف إلى ترقية وصقل قدرات هواة المسرح الراغبين في المشاركة بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظم دورته السابعة في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل.

وتشمل الدورة مجموعة من حصص التدريب، العملي والنظري، في جماليات وتقنيات العرض المسرحي، يقدمها مختصون في تدريس المسرح بمعاهد وكليات المسرح العربية، وتضم 4 ورش هي "السينوغرافيا"، "الإخراج"، "التمثيل" و"الدراماتورجيا".

تستهل ورشة "السينوغرافيا" برامج الدورة، التي تشرف عليها خلود الرشيدي، استاذة بقسم الديكور بالمعهد العالي للفن المسرحي في الكويت، كما ستنظم بموازاة ورشة السينوغرافيا التي تختتم في الـ 16 من الشهر الجاري، ورشة "الدراماتورجيا" التي يشرف عليها الكاتب التونسي يوسف البحري، وهذه تستمر إلى نهاية الدورة.

وأكملت إدارة المسرح بالدائرة التجهيزات الفنية الخاصة ببرامج الورش الـ 4 التي ستتواصل يومياً في الفترة المسائية بصالة المركز الثقافي في مدينة كلباء.

وإلى جانب التمارين النظرية والتطبيقية تتيح دورة عناصر العرض المسرحي للمشاركين بها، اختيار ومناقشة وتطوير نصوصهم المسرحية وتصوراتهم الخاصة بالإخراج والتمثيل، تمهيداً للمشاركة بها في المهرجان الذي يشترط الاستناد على نصوص من مكتبة المسرح العالمي على أن تقدم باللغة العربية، كما يشجع المهرجان على أن يُعتمد في بناء مناظر وصور العروض على الأداء التمثيلي.

يأتي ذلك ضمن بمشاركة أكثر من 30 متدرباً في الدورة الجديدة، وتم اختيارهم بعد تقديمهم طلبات انتساب إلى إدارة المهرجان عبر موقعها الإلكتروني.