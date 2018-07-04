صور روائيين سوريين تصيغان بيان "يونيسف" الخالي من الكلمات

الشارقة 24 – د. ب. أ:

ربما تكون اللغة الدارجة التي يستخدمها عباس وخليفة لوصف الموت بالسخرية الجافة هي التي تميز لغتهما وكذلك شخصيتيهما، فهما شخصان فاقدا الأمل واقتُلعا من جذورهما، ولم يعودا خائفين من الموت الذي أصبح مجرد "عمل شاق" بالنسبة لهما.

لا يزال خالد خليفة 54 عاماً، يعيش في دمشق، الذي يعد أحد أشهر الروائيين السوريين، ولكونه معارضاً للرئيس بشار الأسد، فإن كتبه ممنوع تداولها في بلده.

يفيد خليفة لوكالة الألمانية (د.ب.أ) "هذا لا يهمني ... إنّه أمر سخيف، إذ لا يمكنك الحديث عن حظر كتب، بينما لك أصدقاء محكوم عليهم بالسجن 15 عاماً، لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية".

ويقضي خليفة أيامه يشرب القهوة، ويعمل على كتبه، ويلتقي أصدقاءه، ويؤكد "لست خائفاً من الكتابة، لا أفكر في الخوف، وإنّما أفكر في إيجاد طريقي وسط المناطق المدمرة".

ونشر كتابه "الموت عمل شاق" بالعربية عام 2016، وتم مؤخراً نشره بالألمانية، ومن المقرر أن يُنشر بالإنجليزية في 2019.

وتروي القصة محاولة ثلاثة أشقاء تحقيق وصية والدهم الأخيرة، بنقل جثمانه لنحو 300 كيلومترٍ من دمشق إلى مدافن القرية، التي وُلد بها في حلب.

وفي الوقت الحالي، حيث تخوض القوات الحكومية معارك ضد متمردين ومسلحين إسلاميين في أنحاء البلاد، فإن 300 كيلومترٍ ليست مسافة بسيطة، وتعين على الأشقاء الدخول في مساومات خلال طريقهم للعبور من حاجز أمني تلو الآخر.

وفي بعض الأحيان، يتم "اعتقال" جثة والدهم، الثوري، وفي حاجز آخر، يتم توقيف أحد الإخوة، ويعرض أمره على قاض شرعي.

وبالطبع، تستغرق الرحلة أطول بكثير من المتوقع، وحتى مع زحف الديدان على الجسد المنتفخ، فإنّه لا يزال هناك بعض المسافة التي يتعين قطعها.

أما كتاب رشا عباس 34 عاماً فيضم قصصاً صغيرةً، وقد تم نشر كتاب "ملخص ما جرى" باللغة الألمانية، وهو الآخر يعج بحكايات أشخاص فترت قلوبهم ورغم ذلك، لم يفقدوا روح الدعابة.

ورشا عباس هي الأخرى من دمشق، ولكنها تعيش بالتناوب منذ عام 2015 في كل من هولندا، وألمانيا، وعلى خلاف قصص خليفة، فإن قصصها تميل إلى الخيالية.

وتؤكد رشا عباس، أنّ ما عايشته في الحرب غيّر الطريقة التي أكتب بها، وتوضح "ربما تكون لغتي قد تكيفت مع التغيرات المتسارعة، التي مررت بها، ولذلك أصبحت أكثر كثافةً وتركيزاً".

وفي كتابات كل من عباس وخليفة، تجد الشخصيات أنفسها في مواقف فكاهية، ويتخلل أعمال الروائيين إحساس دائم بالفزع، وتسود أصوات المروحيات العسكرية والقذائف المضادة للطائرات والقنابل اليدوية الضوضاء في الخلفية.

وعلى الرغم من أنّ قصصهما مليئة بالفظائع، والأحاسيس، فإنها أيضاً، تظهر قدراً كبيراً من أصالة اللغة.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن نحو 511 ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية عام 2011.

وفي ظل عظم حجم المعاناة، أصدر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بعد غارات جوية على الغوطة الشرقية في فبراير، بياناً صحافياً لا يحتوي على كلمات، ووصفت الأمم المتحدة المناطق المنكوبة بأنها تشهد "معاناة لا يمكن وصفها".

كيف يمكن لكاتب أن يصف شيئاً، لم تعد السلطات الرسمية تجد كلاماً لوصفه؟

وتشير رشا عباس "بالطبع هناك أمور يصعب وصفها ... ولهذا السبب، أحاول أن أصور من بعيد الأمور، التي تحدث في الحرب، هناك أيضاً خوف من استغلال الأحداث المروعة، وقصص الضحايا كمادة للكتابة، وهناك أيضاً عدم ارتياح، يرتبط بهذا الأمر بشأن الاستفادة من مخاوف الآخرين".

ويضيف خليفة "يشعر الكُتاب باستمرار، بأنّهم غير قادرين على تجسيد مفهوم الأمور، التي لا يمكن وصفها ... ولكن حتى إذا عرف العالم ما يحدث في سورية، فإنهم لا يزالون غير مصدقين".