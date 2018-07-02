إسماعيل عبد الله: نحرص على تميز الدورة الـ 11 من مهرجان المسرح العربي

الشارقة 24:

بحث الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، مع اللجنة العليا لمهرجان المسرح العربي، والتي تضم وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وخالد جلال، منسقاً عاماً، وعضوية الدكتور سامح مهران، والدكتور مجدي صابر، وإسماعيل مختار، والفنان عصام السيد، تحضيرات للدورة الـ 11 من المهرجان، الذي ينطلق يناير 2018.

وتوجهت اللجنة العليا للمهرجان بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، على ما يقدمه سموه للثقافة والمسرح في الوطن العربي عموماً، ولجمهورية مصر العربية على وجه الخصوص.

وتكون وفد الهيئة العربية للمسرح، بالإضافة على الأمين العام، من مسؤول الإدارة والتنظيم الحسن النفالي، ومسؤول النشر والإعلام، غنام غنام، والسكرتاريا التنفيذية، ريما الغصين، والمدير المالي محسن فضلي.

وتقدم إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا على حماسهم واستعدادهم للتعاون مع الهيئة لإنجاح هذه الدورة، مثمناً الروح الإيجابية التي عبرت عنها وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي انعكست على التعاون والدعم لإقامة دورة مميزة بمصر.

وأكد عبد الله أن الدورة الـ 11 ستكون دورة بحجم الانتظار والتطلعات التي تحرص الهيئة أن تكون دورة متميزة، وتم خلال هذا اللقاء تدارس كل الجوانب المرتبطة بالتنظيم والتدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل انعقاد المهرجان، انطلاقاً من حجز الفضاءات وتكوين اللجان التنظيمية وكل الالتزامات المحددة للطرفين وفق الاتفاقية الموقعة بينهما.

ومن جانبه أكد المنسق العام للمهرجان خالد جلال أن الوزارة تعمل على استقبال هذا الحدث الهام، بما يليق بسمعة مصر والهيئة العربية للمسرح.

وخلال الزيارة اجتمع وفد الهيئة العربية للمسرح مع أعضاء اللجنة المشرفة على المؤتمر الفكري والمكونة من الدكتور سامح مهران، رئيس للجنة، والدكتور أسامة أبو طالب، والدكتور حسن عطية، والدكتور عمر دوارة، والدكتور نبيل بهجت، والدكتور سيد علي إسماعيل الذي اختاره أعضاء اللجنة منسقاً لأعمالها.

وسيتناول الإطار العام للمؤتمر الفكري للمهرجان المسرح المصري في القرن العشرين من خلال ندوة "نقد التجربة - همزة وصل، المسرح المصري في القرن الـ 20"، والتي ستشهد تنظيم الحلقة الأولى من هذه الندوة في إطار المهرجان، ليكون التركيز على المسرح المصري من 1905 إلى 1952، بحيث يتم استكمال الحلقتين الثانية والثالثة في مواعيد تحدد لاحقاً من 2019.

وسيتم تقديم الأبحاث حسب المحاور الرئيسة والفرعية التي تم الاتفاق عليها، بمساهمة الباحثين والنقاد المصريين الذين سيفتح لهم باب المشاركة من خلال إعلان عام عن الندوة.

وفي إطار آخر يتعلق بالمجال الإعلامي للمهرجان، تم اللقاء مع محمد الروبي ويسري حسان للنقاش في الجوانب المرتبطة بالمجال الإعلامي داخل المهرجان، وخصوصاً المركز الإعلامي والمؤتمرات الصحفية والنشرة اليومية للمهرجان، وتم الاتفاق على إعداد التصور المفصل الخاص بهذه الجوانب.

وفي نفس السياق قابل الوفد الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، بحضور مساعديه، إلى جانب محمد الروبي، لدراسة إمكانية العمل بين الهيئة العربية للمسرح وهيئة قصور الثقافة، وإصدار النشرة اليومية لمهرجان المسرح العربي بالتعاون جريدة مسرحنا، وقد تم الاتفاق على الدراسة المستفيضة للموضوع والتداول فيه في لقاءات قادمة.