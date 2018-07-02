اللجنة العليا للملتقى الصيفي بنادي الذيد تناقش برامجها الثقافية

الشارقة 24:





ترأس سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، الاجتماع الخاص باللجنة العليا للملتقى الصيفي بنادي الذيد والمعنية بتنظيم الأنشطة الصيفية، بحضور خليفة مبارك دلموك عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرامج والأنشطة الثقافية والأنشطة الخاصة بالملتقى الصيفي لهذا الموسم والتي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار "صيفك غير".

وأشار بن هويدن إلى أن الملتقى الصيفي برعاية مجلس الشارقة الرياضي سيطرح العديد من البرامج المميزة التي تستوعب كافة الطلبة في مناشط هادفة بحيث يتم تنظيم عدد من الفعاليات المتميزة والمنتقاة التي تترجم توجيهات قيادة الدولة وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في استثمار طاقات وقدرات الشباب.

ومن شأن الملتقى الصيفي أن يضم رحلات للعمرة ورحلة إلى أفريقيا لتسلق جبال كلمنجارو، وبعثة قصيرة لتطوير اللغة الإنجليزية.

كما ويضم الملتقى العديد من الأنشطة الرياضية المنوعة وأنشطة ثقافية ورحلات ترفيهية وكاراتيه وسباحة ورماية وتنس طاولة وكرة قدم.