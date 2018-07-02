في أعمال حفر

تابوت من العصر البطلمي يخرج من الأجداث في الإسكندرية

  • الإثنين 02, يوليو 2018 في 9:20 ص
  • أرشيف رويترز
    أرشيف رويترز
رب صدفة أحسن من ألف ميعاد، ورب ضربة فأس تقودك لأضخم اكتشاف...هذا ما حدث أثناء أعمال حفر بأرض أحد المواطنين بشارع الكرميلي في الإسكندرية، حيث عثر على مقبرة أثرية تعود إلى العصر البطلمي.
الشارقة 24 – ف.ب.أ:

عثر على مقبرة أثرية تعود إلى العصر البطلمي في الإسكندرية، شمال مصر تحوي أحد أضخم التوابيت، التي تم العثور عليها في المحافظة، بحسب بيان لوزارة الآثار الأحد.

وأفاد البيان، أنّه تم العثور على المقبرة "أثناء أعمال حفر مجسات بأرض أحد المواطنين بشارع الكرميلي بمنطقة سيدي جابر، حي شرق الإسكندرية".

وتولت العملية البعثة الأثرية المصرية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف البيان، "أن المقبرة تحتوي على تابوت مصنوع من الغرانيت الأسود، يبلغ ارتفاعه 185 سم وطوله 265 سم وعرضه 165 سم".

وأشار إلى "وجود طبقة من الملاط بين غطاء وجسم التابوت، تشير إلى أنه لم يفتح منذ إغلاقه وقت صنعه.

كما تم العثور داخل المقبرة على رأس تمثال لرجل مصنوع من المرمر عليه تآكل، يبلغ ارتفاعه 40 سم، ومن المرجح أنه يخص صاحب المقبرة".

وتستمر الأعمال لتحديد ما تبقى من محتويات التابوت، وفق بيان الوزارة.