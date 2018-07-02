تابوت من العصر البطلمي يخرج من الأجداث في الإسكندرية

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الشارقة 24 – ف.ب.أ:



عثر على مقبرة أثرية تعود إلى العصر البطلمي في الإسكندرية، شمال مصر تحوي أحد أضخم التوابيت، التي تم العثور عليها في المحافظة، بحسب بيان لوزارة الآثار الأحد.



وأفاد البيان، أنّه تم العثور على المقبرة "أثناء أعمال حفر مجسات بأرض أحد المواطنين بشارع الكرميلي بمنطقة سيدي جابر، حي شرق الإسكندرية".



وتولت العملية البعثة الأثرية المصرية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار.



وأضاف البيان، "أن المقبرة تحتوي على تابوت مصنوع من الغرانيت الأسود، يبلغ ارتفاعه 185 سم وطوله 265 سم وعرضه 165 سم".



وأشار إلى "وجود طبقة من الملاط بين غطاء وجسم التابوت، تشير إلى أنه لم يفتح منذ إغلاقه وقت صنعه.



كما تم العثور داخل المقبرة على رأس تمثال لرجل مصنوع من المرمر عليه تآكل، يبلغ ارتفاعه 40 سم، ومن المرجح أنه يخص صاحب المقبرة".



وتستمر الأعمال لتحديد ما تبقى من محتويات التابوت، وفق بيان الوزارة.