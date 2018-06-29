السعودية وعُمان تدرجان موقعين على لائحة التراث العالمي

الشارقة 24 – وام:

أقر اجتماع لجنة التراث العالمي الـ 42 في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، والمنعقد برئاسة واستضافة مملكة البحرين، بين 24 يونيو الجاري وحتى 4 يوليو المقبل، مساء الجمعة، إدراج واحة الأحساء السعودية، ومدينة قلهات العمانية، على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو، في اليوم الأول لتقييم المواقع المرشح إدراجها على لائحة التراث العالمي.

فبعد مدائن صالح عام 2008، والدرعية التاريخية 2010، وجدة التاريخية عام 2014، والنقوش الصخرية في حائل عام 2015، والمسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، والتي نظراً لقيمتها التاريخية والحضارية، تعد مصدر إشعاع حضاري وجذب سياحي متميز، على مستوى العالم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أقر اجتماع لجنة التراث العالمي إدراج واحة الأحساء على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو.

وتقع الواحة في محافظة الأحساء، وتنمو فيها أكثر من مليون ونصف المليون نخلة، وتعد أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال في العالم.

ويشتمل الموقع على عدة معالم وهي: مسجد جواثى، وقصر إبراهيم، وقصر صاهود، وقصر محيرس، وقصر أبو جلال، وميناء العقير، وجبل قارة، وسوق القيصرية.

أما في سلطنة عمان، فقرر الاجتماع إدراج مدينة قلهات أقدم مدينة عمانية، وأول عاصمة لعمان قبل دخول الإسلام إليها.

وتضاف مدينة قلهات، إلى المواقع الخمسة المدرجة، وهي الأفلاج الخمسة عام 2006، وقلعة بهلا وسورها في محافظة الداخلية بجوار سوق بهلا وتضم: واحة بهلاء بأسواقها التقليدية وحاراتها القديمة ومساجدها الأثرية وسورها، ومستوطنة ومدافن بات الواقعة في محافظة الظاهرة ولاية عبري، ويلحق بها الخطم " الوهرة" ومدافن وادي العين، وطريق اللبان في وادي دوكة وآثار الواحات في الشصر، وموانئ خور روري والبليد.

يذكر أن لجنة التراث العالمي، ستنظر خلال هذه الدورة، في ترشيحات 28 موقعاً جديداً لإدراجها في قائمة التراث العالمي، كما ستنظر في حالة صون 157 موقعاً مدرجاً من قبل في القائمة، ومنها 54 موقعاً مدرجاً في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.