سفارة الدولة تهدى مكتبة "الشباب البقاعي اللبنانية" 100 كتاب

الشارقة 24 – وام:

إسهاماً منها لتعريف الأجيال المستقبلية بنهج وفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أهدت سفارة الإمارات لدى بيروت جمعية الشباب البقاعي في قرية عيتا الفخار اللبنانية 100 كتاب ضمن مبادرات "عام زايد".

وتسهم هذه المبادرة في دعم المكتبات اللبنانية ومدها بالكتب في مختلف المجالات، مثل مآثر الشيخ زايد وتاريخ الإمارات وقيام الاتحاد والإنجازات، إلى جانب مجموعة أخرى من الروايات ضمن نسخة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأعرب الدكتور عبد الله الطسة رئيس الجمعية، عن شكره لدولة الإمارات ووقوفها في طليعة المساهمين بنهضة المجتمع وأعمال الخير والصلاح في بناء الإنسان ومساعدة الغير والمحتاج في لبنان وسائر بلاد العالم.

وأشاد رئيس جمعية الشباب البقاعي بهذه المساهمة الكريمة في تقديم 100 كتاب لتجهيز المكتبة العامة "مكتبة المفتي الدكتور أحمد اللدن" في مركز الشباب البقاعي التربوي التابع للجمعية.