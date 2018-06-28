مفكر إماراتي يفوز بأرفع جوائز اتحاد الكتاب العرب

الشارقة 24 – وام:

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أسماء الفائزين بجوائزه لهذا العام، خلال اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام في بغداد، خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري.

وفاز بجائزة القدس من العرب، بإجماع آراء اللجنة العليا، الكاتب والمفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، عن مجمل أعماله التي تناولت القضية الفلسطينية والأصولية اليهودية في أميركا، وهي أرفع الجوائز التي يمنحها الاتحاد العام.

كما فاز بها، عن الكتاب الأجانب، وقد تم استحداثها في الدورة الحالية، المترجم الروسي أوليج بافيكين، تقديراً للخدمات الجليلة التي قدمها للأدب والثقافة العربيين، وعن انحيازه للقضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أما جائزة عرب 1948، التي استحدثت في هذه الدورة أيضاً، وتمنح للأدباء والشعراء العرب الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة عام 1967، فقد منحت مناصفة للشاعرين سامي مهنا ومعين شلبية، وقد حجبت جائزة الشخصية العربية المدافعة عن الحقوق والحريات، نظراً لعدم وجود مرشح تنطبق عليه شروط الجائزة.