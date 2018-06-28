جمعية الدراسات الإنسانية تُعرّف بمهارات القراءة الإبداعية في الشارقة

الشارقة 24:

نظمت جمعية الدارسات الإنسانية، بالتعاون مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، جلسة حوارية، مساء الأربعاء، بقصر الثقافة بمدينة الشارقة، وتناولت القراءة الإبداعية: مهاراتها واستراتيجيات تدريسها .

وتحدث في الجلسة الحوارية، التي قدمتها الشاعرة شيخة المطيري، الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز، الذي أكد أن القراءة الإبداعية تمثل أعلى مستويات التفكير، ولكي يكون القارئ مبدعاً، لا أن يتقن جميع مستويات الفهم القرائي، والتي تسبق مستوى الفهم الإبداعي، وصولاً إلى مستوى الفهم القرائي الإبداعي.

وسلط الحمادي الضوء على مهارات القراءة الإبداعية، واستراتيجيات تدريسها، والتي يمكن توظيفها في المناهج التعليمية لتنميتها لدى جميع فئات الطلبة، وقال إن القراءة الإبداعيَّة هي القراءة التي تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، ودعا أولياء أمور الطلبة إلى تعزيز مفهوم القراءة الإبداعية لدى أبنائهم.

وكانت المطيري، قد أكدت أهمية القراءة التي تعد من أهم الأولويات الحياتية لإنسان العصر الحديث.