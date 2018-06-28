لوحات شعرية وغنائية ومسرحية تحيي سوق عكاظ من جديد

الشارقة 24 – رويترز:

انطلقت الأربعاء في المملكة السعودية الدورة 12 من سوق عكاظ، أحد الأسواق الثلاثة الكبيرة التي اشتهرت قديماً لدى العرب.

ومثل كل عام، أُقيم حفل الافتتاح في موقع السوق القديم بمحافظة الطائف، وشمل لوحات شعرية، وغنائية ومسرحية، مستوحاة من التراث العربي بمشاركة عدد من الفنانين السعوديين، منهم المطرب محمد عبده، والممثل فايز المالكي.

كما تم خلال الافتتاح، تسليم جوائز سوق عكاظ السنوية، التي تُمنح في مجالات الأدب، والشعر، والخط العربي، والفنون التشكيلية والابتكار، وريادة الأعمال.

وكان في مقدمة الحضور، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار ملك السعودية، وأمير منطقة مكة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم.

والبرنامج الثقافي لسوق عكاظ يشمل على 10 ندوات، و8 ورش عمل، و3 أمسيات شعرية، ومسابقة للعروض المسرحية، إضافة إلى أنشطة (جادة عكاظ)، التي تتضمن معارض للخط العربي، والفنون التشكيلية، والحرف التراثية، والصناعات اليدوية.

ويشارك في هذه الدورة، مركز الملك عبد العزيز لجمال الخيل العربية، من خلال تنظيم بطولة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية، التي تُقام على مدى ثلاثة أيام، كما يشارك الاتحاد السعودي للهجن بعدد من الأنشطة، منها ماراثون سوق عكاظ للهجن.

وتحل مصر ضيف شرف الدورة 12 لسوق عكاظ، وتبرز مشاركتها من خلال سوق الحرف اليدوية، والعروض الفنية للفرق الموسيقية، إضافة إلى ندوة بعنوان (التنمية الثقافية.. تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل).

ويشير موقع السوق الرسمي على الإنترنت، إلى أنّه اكتسب اسم "عكاظ" لأن العرب كانوا يتعاكظون فيه، أي يتفاخرون ويتناشدون الشعر فيما بينهم.

وبعد انقطاع نحو 13 قرناً أعاد إحياءه الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2007.

وتستمر أنشطة، وفعاليات الدورة 12 حتى 13 يوليو المقبل.