نهيان بن مبارك يكرم خريجي "منحة التميز الثقافي"

الشارقة 24 - وام:

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح خريجي النسخة الثانية من برنامج "منحة التميّز الثقافي"، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، وذلك خلال حفل التخريج، الذي أقيم احتفالاً بالمواهب الإماراتية الناشئة وبرواد الأعمال المبدعين، وذلك بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وغافين آندرسون مدير المجلس الثقافي البريطاني في الدولة.

وانعقد برنامج "منحة التميز الثقافي" الذي استمر لمدة 18 شهراً، بمشاركة مجموعة مؤلفة من 9 متدربين إماراتيين شباب و9 من أهم رواد الثقافة والفنون في الدولة، ويعدّ البرنامج الإرشادي الثقافي الأول من نوعه في دولة الإمارات والذي يهدف إلى تطوير المهارات في الصناعة الإبداعية.