"أميركية الشارقة" تعيد تشكيل تحفة للفنان رافائيل

الشارقة 24:





قام طلاب من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية بالشارقة، بإنتاج نسخة معاصرة من أحد الأعمال الفنية الأكثر شهرة في عصر النهضة بإيطاليا، وهي "مدرسة أثينا" للفنان الشهير رافائيل.

وتشمل اللوحة الأصلية التي يزورها الكثيرون، وهي الآن في مقر البابا في الفاتيكان، مجموعة من العباقرة المبدعين في التاريخ، من الفلاسفة والشعراء وعلماء الرياضيات وعلماء الفلك والأطباء والمعماريين، وجميعهم ممثلين في هذا العمل الفني المشهور.

وفي نسخة الجامعة الأميركية في الشارقة قاد فريق مكون من 7 من طلبة العمارة في الجامعة، عملية إعادة تمثيل اللوحة مستبدلين الشخصيات الأصلية البالغ عددهم 61 ببدلاء من أساتذة وطلبة الجامعة، الذين تم إعدادهم بدقة ليقوم كل منهم بتقليد أحد عمالقة الفكر المدرجين في لوحة رافائيل.

وتم تصميم الزي لكل مشارك بعناية ليتناسب مع نظيره في اللوحة الأصلية، وتم تدريب المشاركين على كيفية التمثيل الصحيح لوقفة الشخص الذي قلدوه في اللوحة الأصلية. وتم تجميع العديد من أجزاء العمارة المتميزة في الحرم الجامعي لتشكل الخلفية لهذا العمل، محولين مدخل مبنى مكتبة الجامعة ليصبح القوس المبهر في خلفية الصورة.

وقد تم تصوير اللوحة من قبل الطالب آشيش راجيش الذي صورها على شكل سلسلة من الصور، ثم دمجها معاً رقمياً مع الخلفية. وجمعت الصورة النهائية بعد عمل "الفوتوشوب" الخريجة، تسنيم تيناوي.

وقال طالب العمارة اثرا فارجيس، الذي كان له الدور الأساسي في المشروع منذ البداية: "بصفتنا طلبة عمارة، بدأنا بتحليل وإعادة تفسير وتذوق الفن، وقد بدأ هذا العمل كهدية ممتعة، إلا أنه تطور ليصبح أكثر جدية، وبقدر ما كانت عملية التقليد لهذا العمل الفني مهمة، إلا أننا أدركنا بأن العمل على المشروع بحد ذاته قد خلق لدينا روابط مجتمعية كانت أكثر أهمية من النتيجة النهائية نفسها".

وأكد الدكتور مارتين جيزين، أستاذ تاريخ الفن في الجامعة الأميركية بالشارقة بأن أحد أسباب نجاح المشروع يكمن في صلته بالمجتمع الإماراتي المعاصر.

يشار إلى أن الطلاب الذين قادوا هذا المشروع، هم: ديفيا ماهاديفان، وفرح منيب، وزهراء نصر الله، واثرا فارجيز، وجوبيكا برافين، وتسنيم تيناوي، ونبيلة زيتون.