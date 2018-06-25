تلفزيون الشارقة يختتم برنامج "مدينتي"

الشارقة 24:



انتهى تلفزيون الشارقة من بث حلقات البرنامج الأسبوعي "مدينتي"، الذي أنتجته بلدية مدينة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، والذي تم خلاله تسليط الضوء على أبرز الجهود التي تبذلها البلدية في خدمة مجتمع إمارة الشارقة، ويعرف الجمهور بالخدمات المتنوعة التي تقدمها البلدية في مختلف مجالات العمل البلدي، والتعرف على مختلف إدارات وأقسام البلدية ومهامها المختلفة.



وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البرنامج الذي استمر على مدار 18 أسبوعاً بواقع حلقة واحدة أسبوعياً سلط الضوء على مختلف مهام البلدية التي تولي أهمية كبيرة لتقديم خدماتها بالشكل الأمثل من خلال إداراتها وأقسامها المختلفة وتعريف المشاهدين بهذه المهام والخدمات التي تقدمها، حيث تحرص البلدية على توصيل رسالتها الإعلامية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع من خلال استغلال جميع قنوات التواصل المتاحة سواءً التقليدية أو الإلكترونية، وتطويعها لخدمة أهدافها الاستراتيجية، وتثقيف الجمهور وتعريفه بأهم خدمات البلدية وإنجازاتها المحققة بفضل التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.



وأشار إلى أن البرنامج يأتي نتيجة علاقات متينة وممتدة بين البلدية ومؤسسة الشارقة للإعلام، وتتويجاً لشراكة استراتيجية قائمة على التعاون المثمر والبناء والتنسيق الدائم مع هذه المؤسسة الغراء التي تعد مكوناً رئيسياً ضمن منظومة الاتصال والإعلام في الإمارة، وداعماً لخطاها التطويرية ومنجزاتها الحضارية.



من جانبه أفاد علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة ورئيس فريق عمل البرنامج، أن البرنامج قدم خلال حلقات متتالية نبذة عامة عن البلدية في أولى حلقاته، ثم استمر في عرض إنجازات وآلية عمل إدارات وأقسام البلدية، وتسليط الضوء على سياسة التميز في العمل لديها، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور، مشيراً إلى أن البلدية انتهجت في الآونة الأخيرة سياسة إعلامية واضحة تعتمد أعلى درجات الشفافية والمصداقية في التواصل مع متعامليها وسكان الإمارة بوجه عام.



وكرّم سعادة ثابت سالم الطريفي فريق عمل برنامج "مدينتي"، تقديراً للجهود التي بذلوها خلال فترة العمل وما قدموه من عمل متقن يمتاز بالجودة والإبداع، والعمل في مختلف الظروف، وهو ما يؤكد متانة العلاقات مع مؤسسة الشارقة للإعلام، وحرص الجهتين على خدمة الإمارة، مثمناً جهودها في تسليط الضوء على مختلف فعاليات ومبادرات الإمارة.